В Джидинском районе Бурятии построили эко-тропу

Протяженность эко-тропы составляет около 500 метров. Проект реализован при поддержке министерства туризма Республики Бурятия.

Пещера на горе Сарбадуй, расположенная в живописной местности, уже давно привлекает внимание туристов и местных жителей. С апреля 2021 года она является особо охраняемым природным памятником Республики Бурятия.

Уникальный арт-объект, завораживающие виды и чистый воздух делают это место настоящей жемчужиной для любителей природы и активного отдыха, а новая эко-тропа не только обеспечивает удобный доступ к пещере, но и позволяет насладиться красотой природы, сообщается в телеграм-канале «Джидинский район. Бурятия».





Фото: телеграм-канал «Джидинский район. Бурятия»