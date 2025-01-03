Общество 03.01.2025 в 14:24

В Джидинском районе Бурятии построили эко-тропу

Деревянная тропа появилась в местности Усть-Ичетуй

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Джидинском районе Бурятии построили эко-тропу

Протяженность эко-тропы составляет около 500 метров. Проект реализован при поддержке министерства туризма Республики Бурятия.

Пещера на горе Сарбадуй, расположенная в живописной местности, уже давно привлекает внимание туристов и местных жителей. С апреля 2021 года она является особо охраняемым природным памятником Республики Бурятия.

Уникальный арт-объект, завораживающие виды и чистый воздух делают это место настоящей жемчужиной для любителей природы и активного отдыха, а новая эко-тропа не только обеспечивает удобный доступ к пещере, но и позволяет насладиться красотой природы, сообщается в телеграм-канале «Джидинский район. Бурятия».


Фото: телеграм-канал «Джидинский район. Бурятия»

Теги
тропа джидинский район

Все новости

В Бурятии после каникул заработал Забайкальский нацпарк
03.01.2025 в 15:23
В Джидинском районе Бурятии построили эко-тропу
03.01.2025 в 14:24
В Улан-Удэ на пожаре пострадала женщина и двое ее сыновей
03.01.2025 в 14:03
В Улан-Удэ работают шесть баз по прокату лыж
03.01.2025 в 13:21
В Бурятии открылся первый зимний фонтан
03.01.2025 в 12:47
Пострадавшей от фейерверка девочкой в Улан-Удэ заинтересовался Бастрыкин
03.01.2025 в 12:17
В Улан-Удэ из-за пиротехники сгорел дом
03.01.2025 в 11:53
Памятка владельцам собак
03.01.2025 в 09:00
Жителям Бурятии посоветовали, что делать в случае переедания
02.01.2025 в 15:27
В Бурятии за последние сутки потушено 8 пожаров
02.01.2025 в 15:07
ЗУРХАЙ
с 30 декабря по 5 января

Читайте также
В Бурятии после каникул заработал Забайкальский нацпарк

Визитно-информационный центр «Парк дикой природы» начал работу 3 января

03.01.2025 в 15:23
В Улан-Удэ работают шесть баз по прокату лыж

Горожане могут активно провести досуг, катаясь на беговых, горных лыжах, сноубордах и «ватрушках»

03.01.2025 в 13:21
В Бурятии открылся первый зимний фонтан

Арт-объект заработал в Усть-Баргузине

03.01.2025 в 12:47
Пострадавшей от фейерверка девочкой в Улан-Удэ заинтересовался Бастрыкин

Главе Следкома доложат о травмировании ребёнка

03.01.2025 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru