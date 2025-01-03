Военные Бурятии просят отправить им баннеры

Бойцы доблестной 11-й десантно-штурмовой бригады попросили собрать для них б/у баннеры любых размеров. Народный фронт передал от себя чытыре баннера размером 2х2 метра и ещё несколько полотен от рекламной компании Улан-Удэ.

В ответ бойцы отправили видео, где показали полевую баню, сооруженную из плащевой палатки.

«Блиндажи и укрытия в лесу лучше всего закрывать сверху и укреплять от осыпания земли баннерами, очень нужная и незаменимая вещь», - отметили военнослужащие.

Сетка и синтетическое непромокаемое полотно – хороший подручный материал для полевого быта.

Народный фронт и бойцы просят земляков передать баннеры для использования в зоне СВО.

Приносите их в офис Народного Фронта по будням по адресу: ул.Коммунистическая, 49, каб.66.





Фото: правительство РБ