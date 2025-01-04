В Бурятии планируют развивать лекарственное растениеводство

Лаборатория лекарственных трав, которая функционирует при Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, лаборатория намерена сотрудничать с центром восточной медицины и оказывать услуги фермерам, занимающимся лекарственными травами. Однако перед этим лаборатории предстоит пройти аккредитацию, запланированную на 2025 год.

Тем не менее стоит отметить, что специалисты академии уже начали исследовать технологии выращивания лекарственных растений в условиях Бурятии.

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