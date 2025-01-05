Скончался известный телеведущий и актер Бурятии

4 января 2025 года после непродолжительной болезни ушел из жизни Владимир Банчиков. Известному телеведущему АТВ, журналисту и актёру было 63 года.

Он пришел на телевидение тогда, когда другие уже на пенсию собираются – в 52 года, а в 56 лет снялся в кино – фильм «Головар» в одной из главных ролей. Он был примером того, что начинать никогда не поздно. Владимир Георгиевич стоял у истоков создания телеканала АТВ, где вёл авторские программы и организовывал интервью с ведущими журналистами Бурятии.

Редакция газеты «Номер один» выражает соболезнования родным и близким.