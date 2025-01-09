Общество 09.01.2025 в 09:25

В Улан-Удэ обеспечили работу всех городских служб в праздничные дни

Для непрерывного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ обеспечили работу всех городских служб в праздничные дни

Городские службы Улан-Удэ в праздничные дни обеспечили штатную работу всех систем жизнеобеспечения. Контроль был установлен над работой ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельных. Для обеспечения непрерывного электроснабжения подготовили дизель-генераторы.

- Каждый день на улицы выходили не менее девяти пескоразбрасывателей и около 100 уборщиков территории комбината по благоустройству. Они подсыпали дороги и тротуары, очищали их от снега и удаляли ледяные наросты. Команда МУП «Водоканал» с начала 2025 года устранила 60 засоров на канализационных сетях. Сотрудники МБУ «Горсвет» восстановили поврежденные опоры освещения в мкрн Зверосовхоз, на ул. Ботанической, Бограда, Пролетарская, - сообщили в администрации города.

Диспетчерские и аварийные службы, как и в обычные дни, работали круглосуточно.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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