В Улан-Удэ обеспечили работу всех городских служб в праздничные дни

Городские службы Улан-Удэ в праздничные дни обеспечили штатную работу всех систем жизнеобеспечения. Контроль был установлен над работой ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельных. Для обеспечения непрерывного электроснабжения подготовили дизель-генераторы.

- Каждый день на улицы выходили не менее девяти пескоразбрасывателей и около 100 уборщиков территории комбината по благоустройству. Они подсыпали дороги и тротуары, очищали их от снега и удаляли ледяные наросты. Команда МУП «Водоканал» с начала 2025 года устранила 60 засоров на канализационных сетях. Сотрудники МБУ «Горсвет» восстановили поврежденные опоры освещения в мкрн Зверосовхоз, на ул. Ботанической, Бограда, Пролетарская, - сообщили в администрации города.

Диспетчерские и аварийные службы, как и в обычные дни, работали круглосуточно.

Фото: администрация Улан-Удэ