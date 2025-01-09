Общество 09.01.2025 в 11:48

С 1 января 2025 года участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить в пригородных поездах

Льгота продлится до конца года
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 1 января 2025 года участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить в пригородных поездах

С 1 января 2025 года участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Льгота продлится до конца года.

- В год 80-летия Великой Победы, с 1 января по 31 декабря 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в пригородных поездах. Количество поездок в течение года не ограничено, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Для оформления безденежного билета необходимо обратиться в кассы пригородного сообщения, предъявив удостоверение личности и документ, подтверждающий право на льготу.

 

Фото: Номер один

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