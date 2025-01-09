С 1 января 2025 года участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Льгота продлится до конца года.

- В год 80-летия Великой Победы, с 1 января по 31 декабря 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в пригородных поездах. Количество поездок в течение года не ограничено, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Для оформления безденежного билета необходимо обратиться в кассы пригородного сообщения, предъявив удостоверение личности и документ, подтверждающий право на льготу.

Фото: Номер один