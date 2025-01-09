Общество 09.01.2025 в 12:07

Житель Бурятии купил 10 ружей для бойцов СВО

С их помощью военные сбивают вражеские дроны
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии купил 10 ружей для бойцов СВО
Фото: Росгвардия Бурятии
В Росгвардии Бурятии вручили благодарности и ценные подарки владельцам огнестрельного оружия, оказавшим содействие бойцам в зоне СВО. Они передали военным гладкоствольные ружья для борьбы с вражескими беспилотными.

Так, благодарность получил житель Кижингинского района, который на личные деньги купил 10 ружей и 1500 патронов, а также патронташи и наборы для чистки оружия для дальнейшей передачи на спецоперацию. Другой мужчина из Заиграевского района передал для нужд СВО личное дорогостоящее оружие и более 800 патронов.

Как уточнили в Росгвардии, всего за 2024 год жители Бурятии сдали более 300 единиц огнестрельного оружия и свыше 6 тысяч единиц боеприпасов.

- Гладкоствольные ружья и карабины, которые были добровольно сданы владельцами, передаются воинским частям Минобороны и спецподразделениям Росгвардии, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, - отметил начальник Управления Росгвардии по Республике Бурятия Сергей Гатилов.

В ведомстве напомнили, что в помощь бойцам СВО бесплатно принимают от граждан гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов, либо магазин (барабан) 12 калибра и патроны к ним.
Теги
оружие спецоперация

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