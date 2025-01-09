Общество 09.01.2025 в 13:52
В Тарбагатайском районе открыли новый детсад
Он рассчитан на 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет
Сегодня в Тарбагатайском районе в поселке Николаевский открылся новый детский сад. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
100 малышей со следующей недели пойдут в красивое светлое здание. Будут работать 4 группы для ребятишек от 2 до 7 лет.
- В садике есть все для занятия физкультурой, музыкой, творчеством, есть медицинские помещения и пищеблок. Пусть у деток будет все хорошо. Чтобы впереди были открыты все дороги. Чтобы в детском саду хорошие воспитатели заряжали знаниями, энергией, любовью, чтобы малыши росли и могли идти по дороге вперед, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова