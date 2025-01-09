В Тарбагатайском районе открыли новый детсад

Сегодня в Тарбагатайском районе в поселке Николаевский открылся новый детский сад. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

100 малышей со следующей недели пойдут в красивое светлое здание. Будут работать 4 группы для ребятишек от 2 до 7 лет.

- В садике есть все для занятия физкультурой, музыкой, творчеством, есть медицинские помещения и пищеблок. Пусть у деток будет все хорошо. Чтобы впереди были открыты все дороги. Чтобы в детском саду хорошие воспитатели заряжали знаниями, энергией, любовью, чтобы малыши росли и могли идти по дороге вперед, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова