Общество 09.01.2025 в 14:27

Морозы в Бурятии продержатся еще несколько дней

Затем немного потеплеет
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Текст: Андрей Константинов
Морозы в Бурятии продержатся еще несколько дней
Фото: архив «Номер один»
По данным Гидрометцентра Бурятии, 10-11 января в большинстве районов республики сохранится морозная, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода.

10 января по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по Прибайкалью и южной половине республики местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -28, -33, местами -35, -40, по Прибайкалью и южной половине республики при облачности -18, -23 градусов. Днем будет -18, -23, местами -24, -29, по Прибайкалью, юго-западу и югу до -9, -14.

В Улан-Удэ 10 января без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -30, -32, днем -21, -23 градуса.  

11 января в Бурятии прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -27, -32, местами -34, -39, по Прибайкалью -17, -22. Днем будет -16, -21, местами -24, -29, по южному Прибайкалью до -7, -12 градусов.

В Улан-Удэ 11 января без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -27, -29, днем -18, -20 градусов.

12-13 января ожидается неустойчивая погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 12-15 м/с. Температура ночью составит -24, -29, при снеге -16, -21, по северу -32, -37. Днем будет -17, -22, местами -7, -12, по северу -21, -26.
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