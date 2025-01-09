Общество 09.01.2025 в 15:50

С 1 января 2025 года машины для перевозки древесины должны быть оснащены ГЛОНАСС

На физические лица данное нововведение не распространяется
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 1 января 2025 года машины для перевозки древесины должны быть оснащены ГЛОНАСС

С 1 января 2025 года вся специализированная техника для перевозки древесины должна быть оснащена ГЛОНАСС, сообщили в РАЛХе.

Спутниковая навигация необходима для лесопользователей. Несоблюдение этого правила грозит административной ответственностью.

На физические лица, данное нововведение не распространяется. В законе прописаны условия для индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

- Граждане могут беспрепятственно заготавливать дровяную древесину по договору купли-продажи, а также вывозить валежник, спутниковая навигация для этого не требуется, - отмечают сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства.

 

Фото: Номер один

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