С 1 января 2025 года машины для перевозки древесины должны быть оснащены ГЛОНАСС

С 1 января 2025 года вся специализированная техника для перевозки древесины должна быть оснащена ГЛОНАСС, сообщили в РАЛХе.

Спутниковая навигация необходима для лесопользователей. Несоблюдение этого правила грозит административной ответственностью.

На физические лица, данное нововведение не распространяется. В законе прописаны условия для индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

- Граждане могут беспрепятственно заготавливать дровяную древесину по договору купли-продажи, а также вывозить валежник, спутниковая навигация для этого не требуется, - отмечают сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства.

Фото: Номер один