Общество 09.01.2025 в 15:50
С 1 января 2025 года машины для перевозки древесины должны быть оснащены ГЛОНАСС
На физические лица данное нововведение не распространяется
С 1 января 2025 года вся специализированная техника для перевозки древесины должна быть оснащена ГЛОНАСС, сообщили в РАЛХе.
Спутниковая навигация необходима для лесопользователей. Несоблюдение этого правила грозит административной ответственностью.
На физические лица, данное нововведение не распространяется. В законе прописаны условия для индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.
- Граждане могут беспрепятственно заготавливать дровяную древесину по договору купли-продажи, а также вывозить валежник, спутниковая навигация для этого не требуется, - отмечают сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства.
Фото: Номер один