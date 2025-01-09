Общество 09.01.2025 в 16:47

11 жителей Бурятии допились до белой горячки в новогодние праздники

Всего за праздничные каникулы в наркодиспансере оказались 80 человек
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Текст: Андрей Константинов
11 жителей Бурятии допились до белой горячки в новогодние праздники
Фото: архив «Номер один»
В период новогодних праздников в республиканский наркологический диспансер в Улан-Удэ поступило 80 человек: 67 мужчин и 13 женщин.

«Большинство пациентов поступили в состоянии алкогольной абстиненции, 11 человек в состоянии алкогольного делирия («белая горячка»), 3 человека в состоянии абстиненции в результате употребления наркотических средств. Рост поступлений по сравнению с прошлым новым годом составил 5%», - рассказали в наркодиспансере.

За этот же период в вытрезвитель поступило 75 человек: 68 мужчин и 7 женщин.
Теги
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