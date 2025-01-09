11 жителей Бурятии допились до белой горячки в новогодние праздники

В период новогодних праздников в республиканский наркологический диспансер в Улан-Удэ поступило 80 человек: 67 мужчин и 13 женщин.«Большинство пациентов поступили в состоянии алкогольной абстиненции, 11 человек в состоянии алкогольного делирия («белая горячка»), 3 человека в состоянии абстиненции в результате употребления наркотических средств. Рост поступлений по сравнению с прошлым новым годом составил 5%», - рассказали в наркодиспансере.За этот же период в вытрезвитель поступило 75 человек: 68 мужчин и 7 женщин.