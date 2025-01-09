



10 января с 10 до 22 часов в Улан-Удэ отключат холодную воду в домах на Верхней Березовке. Как сообщили в МУП «Водоканал», это связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводной трубе.«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды», - обратились к горожанам на предприятии.Список домов, попавших под отключение: