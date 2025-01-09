Общество 09.01.2025 в 17:18
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Без воды останутся десятки домов
Текст: Андрей Константинов
10 января с 10 до 22 часов в Улан-Удэ отключат холодную воду в домах на Верхней Березовке. Как сообщили в МУП «Водоканал», это связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводной трубе.
«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды», - обратились к горожанам на предприятии.
Список домов, попавших под отключение:
«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды», - обратились к горожанам на предприятии.
Список домов, попавших под отключение:
Тегиотключение