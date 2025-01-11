В Улан-Баторе заблокирован центр города

В столице Монголии тысячи протестующих заблокировали центр города. Из-за массового митинга сегодня на два часа были закрыты 15 автобусных маршрутов, проходящих по главной дороге. Об этом сообщает монгольское информагентство news.mn.В частности, полностью закрыто западное и восточное направления центральной площади Улан-Батора главной дороги, а также движение на север и юг. Общественность осудила закрытие главной дороги и напомнила им о необходимости пользоваться своим правом маршировать и собираться, не мешая другим.Группа протестующих марширует возле Государственного дворца перед статуей Чингисхана. Время от времени протестующие штурмовали дворец, а правительственный спецназ каждый раз отражал эти действия и продолжал их защищать. Численность полиции также увеличилась.В то время как организаторы требуют от правительства отставки, толпа считает, что правительство должно провести серьезную работу по сокращению загрязнения воздуха и снижению налогов, чтобы облегчить бремя работодателей. Российским туристам рекомендовано воздержаться от посещения центра города.