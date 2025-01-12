Общество 12.01.2025 в 14:07
В Бурятии на перевале ограничили движение
Причиной послужили снегопад и авария с участием фуры
Текст: Макар Захаров
Перевал Мандрик расположен в Прибайкальском районе, где автомобильная трасса пересекает хребет, являющийся отрогом Хамар-Дабана. Высота перевала – 860 метров.
В данный момент на месте работают две снегоуборочные машины и погрузчик, дежурят сотрудники ГИБДД и Упрдор «Южный Байкал».
Водителей просят не мешать работе дорожной техники, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности – вовсе отказаться от дальних поездок.
Напомним, в декабре на перевале Мандрик произошло лобовое ДТП. Погибло два человека.
Фото: Номер один