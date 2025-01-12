В Бурятии на перевале ограничили движение

Перевал Мандрик расположен в Прибайкальском районе, где автомобильная трасса пересекает хребет, являющийся отрогом Хамар-Дабана. Высота перевала – 860 метров.

В данный момент на месте работают две снегоуборочные машины и погрузчик, дежурят сотрудники ГИБДД и Упрдор «Южный Байкал».

Водителей просят не мешать работе дорожной техники, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности – вовсе отказаться от дальних поездок.

Напомним, в декабре на перевале Мандрик произошло лобовое ДТП. Погибло два человека.

Фото: Номер один