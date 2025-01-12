Общество 12.01.2025 в 14:07

В Бурятии на перевале ограничили движение

Причиной послужили снегопад и авария с участием фуры
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Бурятии на перевале ограничили движение

Перевал Мандрик расположен в Прибайкальском районе, где автомобильная трасса пересекает хребет, являющийся отрогом Хамар-Дабана. Высота перевала – 860 метров.

В данный момент на месте работают две снегоуборочные машины и погрузчик, дежурят сотрудники ГИБДД и Упрдор «Южный Байкал».

Водителей просят не мешать работе дорожной техники, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности – вовсе отказаться от дальних поездок.

Напомним, в декабре на перевале Мандрик произошло лобовое ДТП. Погибло два человека.

Фото: Номер один

Теги
бурятия перевал машины

Все новости

В Бурятии прекратился медвежий каннибализм
12.01.2025 в 14:44
«Байкал» обзаведется тремя въездами и четырьмя выездами
12.01.2025 в 14:18
В Бурятии на перевале ограничили движение
12.01.2025 в 14:07
На Байкале автомобиль провалился под лёд
12.01.2025 в 13:56
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
12.01.2025 в 12:35
В Улан-Баторе заблокирован центр города
11.01.2025 в 19:35
В Бурятии завершили строительство электроподстанции для отеля мирового уровня Green Flow
11.01.2025 в 14:13
Эрик Мани лишил жительницу Бурятии 100 тысяч рублей
11.01.2025 в 09:43
Два ребенка пострадали на пожаре в Улан-Удэ
11.01.2025 в 09:23
Число самозанятых в Бурятии выросло до 47 тысяч человек
10.01.2025 в 18:06
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 января

Читайте также
В Бурятии прекратился медвежий каннибализм
Доктор биологических наук отметил нарушение циклических процессов
12.01.2025 в 14:44
«Байкал» обзаведется тремя въездами и четырьмя выездами
В улан-удэнский аэропорт доставили новое парковочное оборудование
12.01.2025 в 14:18
В Улан-Баторе заблокирован центр города
Протестующие требуют отставки правительства из-за роста цен и загрязнения атмосферы
11.01.2025 в 19:35
В Бурятии продолжается программа «Земский учитель»
Регион даже добился увеличения своей квоты
10.01.2025 в 17:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru