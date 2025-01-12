Общество 12.01.2025 в 14:18
«Байкал» обзаведется тремя въездами и четырьмя выездами
В улан-удэнский аэропорт доставили новое парковочное оборудование
Текст: Номер один
На территорию международного аэропорта «Байкал» доставили оборудование новой парковочной системы привокзальной площади.
– «Наконец-то доставили долгожданное оборудование новой парковочной системы привокзальной площади. Подрядчики начали его устанавливать», –сообщает Дмитрий Гармаев.
По проекту с учетом выделенной линии для автобусов будет три въезда и четыре выезда. Закончить монтаж и пусконаладочные работы оборудования планируется до конца января.
Фото: Дмитрий Гармаев