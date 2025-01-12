Общество 12.01.2025 в 14:44

В Бурятии прекратился медвежий каннибализм

Доктор биологических наук отметил нарушение циклических процессов
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Текст: Номер один
В Бурятии прекратился медвежий каннибализм

Согласно многолетним наблюдениям, медвежий каннибализм отмечается в Баргузинском заповеднике каждые 22 года. Тем не менее циклическим процессам не чуждо сбиваться.

– «Циклы нарушаются. Для меня самый ближний пример – это нарушение циклических процессов популяции медведей», – отметил д-р биол. наук Александр Ананин.

Из интервью Радио Бурятии стало известно о том, что по словам доктора биологический наук закономерность «самоуменьшения» численности популяции медведей была нарушена в последнем цикле. Одной из причин тому могло стать изменение климата.

– «По прогнозу где-то в районе 2015 года медведи снова должны были дойти до пика и начать поедать друг друга. Сейчас уже 2025 год, а медведи все на высокой численности и есть пока друг друга сильно не собираются», – сказал Александр Ананин.

Фото: freepik.com

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