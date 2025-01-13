Отказ в ипотеке

Вопрос: «В каком случае могут отказать в ипотеке?»

Виталий Л.

В процессе оформления ипотеки можно получить отказ от банка. Есть следующие риски:

1. Нехорошая история. Первая причина отказа — плохая кредитная история, так как кредитные организации стараются не связываться с заемщиками, которые часто пренебрегают обязательствами по кредитным договорам, - пояснил депутат. "Нехорошей" кредитной историей является ситуация, когда заемщик за полгода допускал просрочку по кредитам свыше 60 дней. В разных банках могут быть разные правила: где-то проблемой для выдачи нового кредита могут считаться закрытые много лет назад, но имевшие место просрочки клиента, где-то на это не обратят внимания.

2. Долговая нагрузка. В ипотечном кредите могут отказать, если у вас есть текущие долги, для выявления которых банки проводят проверку через систему скоринга. Если у гражданина есть долги по алиментам или большая задолженность по оплате коммунальных услуг, банк скорее всего откажет в оформлении ипотеки. Проблемой при обращении за ипотекой, может быть большая кредитная нагрузка или недостаточный доход гражданина. С 2019 года банки обязаны соблюдать правило: платежи по уже взятым кредитам вместе с будущей ипотекой у заемщика не должны превышать 50% от его дохода.

3. Начальник не прошел проверку. Причиной отказа в выдаче ипотеки может быть ненадежность вашего работодателя. Например, если у компании, где вы работаете, есть проблемы с налогами или она не перечисляет за вас средства в Социальный фонд, то банк может отказать в выдаче ипотеки. Все предоставляемые в банк документы должны быть актуальными, так как если сведения вызовут сомнения, банк может отказать в одобрении заявки. Важно внимательно проверить данные, которые вы подаете, и предупредить работодателя о том, что могут звонить из банка.

Риски для ИП. Есть мнение, что банки охотнее дадут ипотеку самозанятому или индивидуальному предпринимателю, чем безработному заявителю, но это не так. Как правило, ИП и самозанятому сложно подтвердить свои доходы, у них нет долгосрочных договоров или контрактов. Банки отказывают им в выдаче ипотеки или дают кредит под более высокий, невыгодный процент. У ИП и самозанятых для оформления и получения ипотеки должно быть 2-3 года рабочего стажа, поэтому если ИП или самозанятый зарегистрировался вчера, то ипотечный кредит им точно не светит.