Завещание и наследственный договор

Вопрос: «В чем отличие завещания от наследственного договора?»

Анастасия А.

Завещание нужно, чтобы распорядиться своим имуществом в случае смерти. Но есть ещё один документ, который позволяет передать близким нажитое, — наследственный договор. Оба документа оформляет нотариус. Разберем основные отличия.

Завещание. В нём можно указать, кто и в каких долях получит имущество после смерти завещателя.

Особенности документа:

- это односторонняя сделка — человек приходит к нотариусу один;

- наследники не будут знать о завещании до смерти завещателя, если он сам не расскажет о нём;

- завещание можно в любой момент отозвать или изменить у нотариуса;

- от своей доли по завещанию наследники смогут отказаться в пользу других лиц;

- несовершеннолетние или недееспособные родственники — дети, супруг, родители, а также те, кто был на иждивении у завещателя, — получат долю в наследстве, независимо от того, кому всё завещано.

Наследственный договор. В документе наследодатель обязуется после смерти передать наследнику всё своё имущество или его часть, а наследник — выполнить определённые действия. Например, ухаживать за наследодателем или выплачивать ему фиксированную сумму.

Особенности документа:

- многосторонняя сделка — человек приходит к нотариусу с потенциальными наследниками;

- условия договора обсуждаются и утверждаются совместно;

- любая из сторон вправе отказаться от наследственного договора;

- от наследства по такому договору нельзя отказаться в пользу других людей;

- наследственный договор не исключает права на обязательную долю в наследстве.

Стоимость оформления наследственного договора: федеральный тариф 500 рублей плюс региональный тариф.