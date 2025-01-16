Завещание и наследственный договор
Вопрос: «В чем отличие завещания от наследственного договора?»
Анастасия А.
Завещание нужно, чтобы распорядиться своим имуществом в случае смерти. Но есть ещё один документ, который позволяет передать близким нажитое, — наследственный договор. Оба документа оформляет нотариус. Разберем основные отличия.
Завещание. В нём можно указать, кто и в каких долях получит имущество после смерти завещателя.
Особенности документа:
- это односторонняя сделка — человек приходит к нотариусу один;
- наследники не будут знать о завещании до смерти завещателя, если он сам не расскажет о нём;
- завещание можно в любой момент отозвать или изменить у нотариуса;
- от своей доли по завещанию наследники смогут отказаться в пользу других лиц;
- несовершеннолетние или недееспособные родственники — дети, супруг, родители, а также те, кто был на иждивении у завещателя, — получат долю в наследстве, независимо от того, кому всё завещано.
Наследственный договор. В документе наследодатель обязуется после смерти передать наследнику всё своё имущество или его часть, а наследник — выполнить определённые действия. Например, ухаживать за наследодателем или выплачивать ему фиксированную сумму.
Особенности документа:
- многосторонняя сделка — человек приходит к нотариусу с потенциальными наследниками;
- условия договора обсуждаются и утверждаются совместно;
- любая из сторон вправе отказаться от наследственного договора;
- от наследства по такому договору нельзя отказаться в пользу других людей;
- наследственный договор не исключает права на обязательную долю в наследстве.
Стоимость оформления наследственного договора: федеральный тариф 500 рублей плюс региональный тариф.