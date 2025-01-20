Общество 20.01.2025 в 09:00

Оплата электронного больничного

На что рассчитывать?
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Оплата электронного больничного
Pixabay

Вопрос: «Как рассчитывается электронный больничный?»

Размер пособия зависит от страхового стажа работника и размера зарплаты:

- при стаже больше 8 лет работник получает 100% от среднего заработка;

- при стаже от 5 до 8 лет — 80%;

- при стаже меньше 5 лет — 60%.

Средний заработок считается за предыдущие два года работы. В 2024 году — за 2023 и 2022 годы. При этом максимальная сумма не должна превышать 1 917 000 руб. за 2023 год и 1 032 000 руб. за 2022 год. Это нужно учитывать при расчёте

В 2024 году минимальный размер пособия — 19 242 руб. в месяц, максимальный — 4 039,73 руб. в день.

Кто оплачивает больничный? При заболевании либо травме самого работника:

- работодатель оплачивает первые 3 дня болезни

- Социальный фонд (СФР) — остальные дни

В остальных случаях полную сумму выплачивает СФР.

Сроки выплаты. Деньги поступят после того, как больничный закроют и рассчитают пособие. Выплата должна поступить в срок до 10 рабочих дней после получения всех необходимых документов. Если в выплате отказано, решение об этом должно быть отправлено работнику в течение 1 рабочего дня

Если пособие не пришло вовремя, обратитесь в отделение СФР.

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