Общество 21.01.2025 в 09:00

Смена региона страхования в полисе ОМС

Что нужно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Смена региона страхования в полисе ОМС
Pixabay

Вопрос: «Как сменить регион страхования онлайн?» 

Иван Алексеевич Е.

При переезде нужно сменить прежний регион страхования в полисе ОМС на новый. Это важно для прикрепления к поликлинике и получения бесплатной медицинской помощи.Если вашей страховой компании нет в новом регионе, нужно выбрать другую.

Инструкция по смене региона на Госуслугах:

1. Откройте услугу «Управление полисом ОМС»;

2. Укажите, кому нужно изменить полис: вам или ребенку.

3. Проверьте данные документа.

4. Выберите пункт «Изменить регион страхования или страховую компанию».

5. Укажите причину смены.

6. Перейдите к заявлению и заполните его.

7. Проверьте сведения и отправьте заявление.

Срок оказания услуги — 1 рабочий день. После этого данные в полисе ОМС обновятся и можно будет выбрать поликлинику по новому месту жительства.

Теги
справбюро

Все новости

Жителю Бурятии, чудом выжившему в Охотском море, грозит до 7 лет
21.01.2025 в 09:32
Смена региона страхования в полисе ОМС
21.01.2025 в 09:00
В Бурятии похоронное дело облекли в «цифру»
21.01.2025 в 06:00
В Бурятии простятся с 22-летним погибшим героем
20.01.2025 в 17:38
Глава Бурятии назначил нового начальника Управления ветеринарии
20.01.2025 в 17:37
В Улан-Удэ ребенку стало плохо после погружения в крещенскую купель
20.01.2025 в 17:16
Бурятский спортсмен поборется за приз в 6 миллионов
20.01.2025 в 17:01
Глава Бурятии рассказал в правительстве России о развитии республики
20.01.2025 в 16:44
Долгожительница из Бурятии получила письмо от Путина
20.01.2025 в 16:22
Баунтовский район Бурятии «увернулся» от выплаты денег Сбербанку
20.01.2025 в 16:20
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 января

Читайте также
Жителю Бурятии, чудом выжившему в Охотском море, грозит до 7 лет
Следствие подозревает его в гибели брата и племянника
21.01.2025 в 09:32
В Бурятии похоронное дело облекли в «цифру»
Новый порядок выплаты пособия на погребение привел к очередям и конфликтам
21.01.2025 в 06:00
Долгожительница из Бурятии получила письмо от Путина
В нем было персональное поздравление с ее 95-летием
20.01.2025 в 16:22
Баунтовский район Бурятии «увернулся» от выплаты денег Сбербанку
Муниципалов хотели заставить платить за женщину, которая умерла, не погасив кредит
20.01.2025 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru