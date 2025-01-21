Смена региона страхования в полисе ОМС
Вопрос: «Как сменить регион страхования онлайн?»
Иван Алексеевич Е.
При переезде нужно сменить прежний регион страхования в полисе ОМС на новый. Это важно для прикрепления к поликлинике и получения бесплатной медицинской помощи.Если вашей страховой компании нет в новом регионе, нужно выбрать другую.
Инструкция по смене региона на Госуслугах:
1. Откройте услугу «Управление полисом ОМС»;
2. Укажите, кому нужно изменить полис: вам или ребенку.
3. Проверьте данные документа.
4. Выберите пункт «Изменить регион страхования или страховую компанию».
5. Укажите причину смены.
6. Перейдите к заявлению и заполните его.
7. Проверьте сведения и отправьте заявление.
Срок оказания услуги — 1 рабочий день. После этого данные в полисе ОМС обновятся и можно будет выбрать поликлинику по новому месту жительства.