Смена региона страхования в полисе ОМС

Вопрос: «Как сменить регион страхования онлайн?»

Иван Алексеевич Е.

При переезде нужно сменить прежний регион страхования в полисе ОМС на новый. Это важно для прикрепления к поликлинике и получения бесплатной медицинской помощи.Если вашей страховой компании нет в новом регионе, нужно выбрать другую.

Инструкция по смене региона на Госуслугах:

1. Откройте услугу «Управление полисом ОМС»;

2. Укажите, кому нужно изменить полис: вам или ребенку.

3. Проверьте данные документа.

4. Выберите пункт «Изменить регион страхования или страховую компанию».

5. Укажите причину смены.

6. Перейдите к заявлению и заполните его.

7. Проверьте сведения и отправьте заявление.

Срок оказания услуги — 1 рабочий день. После этого данные в полисе ОМС обновятся и можно будет выбрать поликлинику по новому месту жительства.