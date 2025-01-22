Дарение жилья через нотариуса

Вопрос: «Правда ли, что теперь при дарении квартиры нужно заверить сделку у нотариуса?»

Адиса Д.

Да, это правда. 13 декабря 2024 года подписан закон, согласно которому все сделки по дарению недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному заверению. Основание: Федеральный закон № 459-ФЗ от 13.12.2024

Закон вступит в силу в течение 30 дней после официального опубликования. До этого оформить дарение квартиры можно по старым правилам без оплаты услуг нотариуса.

Когда новые правила вступят в силу, заверять у нотариуса нужно будет все сделки между гражданами по дарению недвижимости, даже между близкими родственниками. Необходимо будет оплатить нотариальный тариф.

Регистрация перехода права собственности с 2025 года тоже станет дороже. Для физлиц — 4 000 руб. для объектов с кадастровой стоимостью до 20 млн руб.