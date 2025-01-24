Налоговый вычет за строительство дома

Вопрос: «Как вернуть вычет за строительство дома?»

Ольга Петровна М.

Можно вернуть часть расходов на строительство дома с помощью имущественного налогового вычета. Для этого нужно официально работать и платить НДФЛ.

Учитываются траты:

1. расходы на строительные и отделочные материалы;

2. стоимость разработки проекта;

3. затраты на инженерные коммуникации и работу строителей.

Также в вычет можно включить расходы на ремонт или достройку жилья — но только если в договоре указано, что вы покупаете недостроенный дом либо квартиру или комнату без отделки.

Лимит вычета — 2 млн рублей.

Такой вычет положен один раз в жизни, но его необязательно использовать целиком за раз — можно вычитать налог частями.

Для получения вычета нужно заполнить декларацию 3‑НДФЛ. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в программе «Декларация» или от руки на бланке. Приложите документы и подайте в налоговую по месту жительства либо через сайт ФНС.

Вам понадобятся:

- паспорт;

- справка 2-НДФЛ;

- документы, подтверждающие расходы: чеки на покупку стройматериалов, договор подряда и прочее;

- договор на разработку проектной документации и подтверждение его оплаты;

- выписка из ЕГРН на дом.

Вычет можно получить через работодателя. Укажите при обращении в налоговую, что хотите получать возврат таким образом. На работе напишите заявление в бухгалтерию — с вас перестанут удерживать НДФЛ, пока положенная сумма не вернется.