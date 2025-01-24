Общество 24.01.2025 в 09:00

Налоговый вычет за строительство дома

Как оформить?
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Текст: Номер один
Налоговый вычет за строительство дома
Pixabay

Вопрос: «Как вернуть вычет за строительство дома?» 

Ольга Петровна М.

Можно вернуть часть расходов на строительство дома с помощью имущественного налогового вычета. Для этого нужно официально работать и платить НДФЛ.

Учитываются траты:

1.   расходы на строительные и отделочные материалы;

2.   стоимость разработки проекта;

3.   затраты на инженерные коммуникации и работу строителей.

Также в вычет можно включить расходы на ремонт или достройку жилья — но только если в договоре указано, что вы покупаете недостроенный дом либо квартиру или комнату без отделки.

Лимит вычета — 2 млн рублей.

Такой вычет положен один раз в жизни, но его необязательно использовать целиком за раз — можно вычитать налог частями.

Для получения вычета нужно заполнить декларацию 3‑НДФЛ. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в программе «Декларация» или от руки на бланке. Приложите документы и подайте в налоговую по месту жительства либо через сайт ФНС.

Вам понадобятся:

- паспорт;

- справка 2-НДФЛ;

- документы, подтверждающие расходы: чеки на покупку стройматериалов, договор подряда и прочее;

- договор на разработку проектной документации и подтверждение его оплаты;

- выписка из ЕГРН на дом.

Вычет можно получить через работодателя. Укажите при обращении в налоговую, что хотите получать возврат таким образом. На работе напишите заявление в бухгалтерию — с вас перестанут удерживать НДФЛ, пока положенная сумма не вернется.

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