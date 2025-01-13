Общество 13.01.2025 в 10:00

Жители Бурятии получат дополнительный выходной

Он будет в марте
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии получат дополнительный выходной
Фото: архив «Номер один»
Жители Бурятии в марте будут отдыхать один дополнительный день. Это связано с празднованием Сагаалгана.

Поскольку в этом году праздник Белого месяца выпадает на 1 марта, а это суббота, то дополнительный выходной день будет перенесен на понедельник, 3 марта. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов.
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