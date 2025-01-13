В Улан-Удэ отключат электричество

13 января из-за плановых работ на электросетях ряд домов в Улан-Удэ останется без электричества. Как сообщили в мэрии, света не будет по следующим адресам:- ДНТ Ранет тер. 6, 11, 12, 16, 18, 19, 20А-й квартала (с 10 до 16 часов);- ул. Подстанционная 1-24, ул. Пригородная 6-10, ул. Урожайная 2–25, пер. Урожайный 1-6, ул. Кабанская 12–14, Кабанский пер. 3-4, ул. Толстихина 1-29, ул. Курская 3-20, ул. Тепличная 4–14 (с 10 до 15 часов);- ул. Заречная, Новосибирская, Кемеровская, Грачевский пер. (с 10 до 17 часов).