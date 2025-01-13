Число высаженных сосен в Бурятии увеличилось почти в 10 раз. Всего за последние пять лет высажено 26 миллионов деревьев.

В 2020 году лесники высадили свыше 3 миллионов сеянцев сосны обыкновенной, а в 2024 году эта цифра уже превысила 26 миллионов. С 2019 года посадки деревьев в республике реализуются в рамках нацпроекта «Экология».









Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства и лесхозов Бурятии активно занимаются посадками молодых деревьев. В регионе налажен полный цикл выращивания лесных насаждений – от семечка до взрослого дерева.

- Маленькие сосны отправляются в лес по достижении двух или трехлетнего возраста. Для искусственного лесовосстановления в республике работает 17 питомников, где за молодняком тщательно ухаживают. Значительного увеличения объемов удалось достигнуть с помощью посевной кампании, собственного запаса семян и непрерывных работ по выращиванию и высадке сеянцев. Важно, что сырье местное, и мы можем с уверенностью сказать, что 80% приживаемость связана именно с тем, что сосны выращены в подходящих климатических условиях. Но для роста сеянцев с закрытой корневой системой используется специальная земля - тысячелетний торф. Его нам поставляют из Свердловска, потому что грунт Бурятии, к сожалению, не подходит, - сообщили в отделе воспроизводства лесов.

На горельниках лес высаживают не раньше, чем через три года после ликвидации пожара.

- Процесс лесовосстановления не быстрый. В первый год всходы сосны вырастают всего на 5-10 см. В 5-10 лет сосна растет быстрее - прибавка в высоту 25-60 см в год, а к 30-50 годам прирост по высоте замедляется, - добавили лесники.

Фото: РАЛХ