Байкал не хочет замерзать

На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идет. Выход и выезд на лед озера сейчас крайне опасны, предупреждают в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.«По бухтам и заливам забереги, но и там ледовый покров неусточивый. На севере лёд наблюдается на удалении 5-7 км, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное - вода. На юге становление льда не предвидится», - рассказали спасатели.Так, в минувшие выходные в дельте Селенги под лёд ушел автомобиль. Глубина в месте провала составляла 70 сантиметров. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели доставили на берег двоих мужчин, помощь медиков им не потребовалась.