За последние сутки в Улан-Удэ выпало более 2 сантиметров снега. Погода сегодня преимущественно теплая и снежная, днем -11, -13. По городу с ночи курсируют 12 пескоразбрасывателей.

- Техника Комбината с ночи подсыпает дороги города. На данный момент на линии находятся 12 пескоразбрасывателей. Машины работают на улицах Кабанская, Гарнаева, Борсоева, Автотранспортная, Ринчино, а также в мкрн Радужный и Светлый. Участки дорог регулярно обновляются, - сообщили в мэрии.

С утра в диспетчерскую службу комбината поступило семь заявок на подсыпку, и все они уже выполнены.

- Просим пешеходов и водителей быть осторожными и внимательными! Оставить заявку на подсыпку участка можно через чат-бот: @dispmbukbu_bot – добавили в администрации города.

Фото: loon.site