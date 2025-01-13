Общество 13.01.2025 в 11:01

За последние сутки в Улан-Удэ выпало более 2 сантиметров снега

Дороги с ночи подсыпаются песком
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Текст: Служба информации "Номер один"
За последние сутки в Улан-Удэ выпало более 2 сантиметров снега

За последние сутки в Улан-Удэ выпало более 2 сантиметров снега. Погода сегодня преимущественно теплая и снежная, днем -11, -13. По городу с ночи курсируют 12 пескоразбрасывателей.

- Техника Комбината с ночи подсыпает дороги города. На данный момент на линии находятся 12 пескоразбрасывателей. Машины работают на улицах Кабанская, Гарнаева, Борсоева, Автотранспортная, Ринчино, а также в мкрн Радужный и Светлый. Участки дорог регулярно обновляются, - сообщили в мэрии.

С утра в диспетчерскую службу комбината поступило семь заявок на подсыпку, и все они уже выполнены.

- Просим пешеходов и водителей быть осторожными и внимательными! Оставить заявку на подсыпку участка можно через чат-бот: @dispmbukbu_bot – добавили в администрации города.

 

Фото: loon.site

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