Общество 13.01.2025 в 11:49

В Бурятии назвали районы, где стало безопасней жить

Число преступлений в республике немного снизилось
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назвали районы, где стало безопасней жить
Фото: pixabay.com
По итогам 2024 года в Бурятии на 5,4% снизилось число зарегистрированных преступлений (17905 против 18932 в 2023 году). Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Октябрьском (-14%) и Советском (-15%) районах Улан-Удэ, а также Еравнинском (-21,5%), Курумканском (-22,5%) и Муйском (-14,9%) районах республики. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

В республике сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-11%), убийств (-3,5%), краж (-28%), грабежей (-40%), разбоев (-17%). В то же время отмечается рост числа случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (+11,5%), незаконного оборота оружия (+6%) и наркотиков (+11%).

Также сохраняется динамика роста количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В минувшем году зарегистрированы 6242 таких преступления (+21%), большую часть которых составили хищения денежных средств (3755) и неправомерный доступ к компьютерной информации (1856). Причиненный ими ущерб превысил 771 миллион рублей.

На автодорогах республики зафиксированы 1045 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 114, ранены 1357 человек. Это немного меньше, чем в 2023 году.
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