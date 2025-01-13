В Бурятии назвали районы, где стало безопасней жить

По итогам 2024 года в Бурятии на 5,4% снизилось число зарегистрированных преступлений (17905 против 18932 в 2023 году). Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Октябрьском (-14%) и Советском (-15%) районах Улан-Удэ, а также Еравнинском (-21,5%), Курумканском (-22,5%) и Муйском (-14,9%) районах республики. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.В республике сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-11%), убийств (-3,5%), краж (-28%), грабежей (-40%), разбоев (-17%). В то же время отмечается рост числа случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (+11,5%), незаконного оборота оружия (+6%) и наркотиков (+11%).Также сохраняется динамика роста количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В минувшем году зарегистрированы 6242 таких преступления (+21%), большую часть которых составили хищения денежных средств (3755) и неправомерный доступ к компьютерной информации (1856). Причиненный ими ущерб превысил 771 миллион рублей.На автодорогах республики зафиксированы 1045 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 114, ранены 1357 человек. Это немного меньше, чем в 2023 году.