Общество 13.01.2025 в 12:02

Купель в Улан-Удэ перенесли на новое место

Место для крещенских купаний теперь будет вблизи кафе «Баран на корове»
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Купель в Улан-Удэ перенесли на новое место
Фото: соцсети Алексея Цыденова
Как сообщили в мэрии города, место на слиянии Уды и Селенги, где по традиции организовывали крещенскую купель, стало труднодоступным из-за реализации мастер-плана развития города. Поэтому купель для крещенских купаний православных верующих в 2025 году обустроят вблизи кафе «Баран на корове» в центре города. Это место известно тем, что там городской предприниматель реализует грант по строительству пляжа.

18 января состоится освящение вырубленной во льду купели. С начала суток 19 января там можно будет купаться. Купель в столице республике будет принимать верующих до 20 часов вечера, а потом ее закроют. Заезжать на лед на машинах нельзя, авто надо будет оставить на стоянке на берегу.

Поясним, что организатором купели выступает не церковь, а улан-удэнский муниципалитет. Власти намерены организовать все на достойном уровне. Так, полиция не будет допускать к омовению в купели пьяных людей. На месте также будут дежурить спасатели и медики. Всем верующим расскажут о правилах купания. Ведь есть ряд ограничений. Допустим, категорически противопоказано входить в ледяную воду гипертоникам.

В целом возрастных ограничений на посещение мероприятий нет. Однако, что касается участия в омовении несовершеннолетних, то это должны решать родители, которые обязаны сопровождать детей при посещении места купания. Если взрослые разрешат, то и ребенок может окунуться.

Сверху купель, как купол, укроет от ветров палатка. Будут устроены палатки-раздевалки для мужчин и женщин, планируется пункт обогрева. Спасатели отмечают, что для удобства верующих будут поручни, боковые держатели, лесенка. Спускаться по ступенькам в воду надо медленно. Нырять следует не спеша, от одного до трех раз.

Опыт прошлых лет говорит, что в Бурятии крещенские купания посещают от 10 до 20 тысяч человек. Но сейчас купание выпало на выходные, поэтому людей может быть больше. По наблюдению спасателей, мужчины обычно окунаются с головой, а женщины по шею. Также спасатели предупреждают, что будут бороться со стихийно вырубленными купелями и неорганизованными купаниями.

Вернется ли купель Улан-Удэ на привычное место на слиянии Уды и Селенги, когда там завершатся строительные работы в рамках мастер-плана? Может и не вернуться. Но точную судьбу того места определят позднее.

Всего в этом году по республике предполагается вырубить 19 купелей, а также обустроить 15 мест для забора верующими воды (чаще всего, это небольшие проруби). Если пойдете купаться, то надо взять смену белья, тапочки, полотенце, халат и термос с горячим чаем.
Теги
Крещение

Все новости

Двести человек устраняют последствия аварии на БАМе в Бурятии
13.01.2025 в 12:12
Жителям Бурятии предлагают бесплатно закодироваться
13.01.2025 в 12:07
Купель в Улан-Удэ перенесли на новое место
13.01.2025 в 12:02
В Бурятии назвали районы, где стало безопасней жить
13.01.2025 в 11:49
В Бурятии водитель «Короллы» сбил корову
13.01.2025 в 11:26
Девушка попала в больницу из-за невнимательного водителя в Бурятии
13.01.2025 в 11:12
За последние сутки в Улан-Удэ выпало более 2 сантиметров снега
13.01.2025 в 11:01
В Бурятии водитель без прав протаранил столб
13.01.2025 в 10:53
Байкал не хочет замерзать
13.01.2025 в 10:42
В Бурятии школьница лишила отца 150 тысяч рублей ради приза
13.01.2025 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 января

Читайте также
Жителям Бурятии предлагают бесплатно закодироваться
Республиканский наркодиспансер проводит акцию «В Новый год с чистого листа!»
13.01.2025 в 12:07
В Бурятии назвали районы, где стало безопасней жить
Число преступлений в республике немного снизилось
13.01.2025 в 11:49
За последние сутки в Улан-Удэ выпало более 2 сантиметров снега
Дороги с ночи подсыпаются песком
13.01.2025 в 11:01
Байкал не хочет замерзать
Выход и выезд на лед озера сейчас крайне опасны
13.01.2025 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru