Купель в Улан-Удэ перенесли на новое место

Как сообщили в мэрии города, место на слиянии Уды и Селенги, где по традиции организовывали крещенскую купель, стало труднодоступным из-за реализации мастер-плана развития города. Поэтому купель для крещенских купаний православных верующих в 2025 году обустроят вблизи кафе «Баран на корове» в центре города. Это место известно тем, что там городской предприниматель реализует грант по строительству пляжа.18 января состоится освящение вырубленной во льду купели. С начала суток 19 января там можно будет купаться. Купель в столице республике будет принимать верующих до 20 часов вечера, а потом ее закроют. Заезжать на лед на машинах нельзя, авто надо будет оставить на стоянке на берегу.Поясним, что организатором купели выступает не церковь, а улан-удэнский муниципалитет. Власти намерены организовать все на достойном уровне. Так, полиция не будет допускать к омовению в купели пьяных людей. На месте также будут дежурить спасатели и медики. Всем верующим расскажут о правилах купания. Ведь есть ряд ограничений. Допустим, категорически противопоказано входить в ледяную воду гипертоникам.В целом возрастных ограничений на посещение мероприятий нет. Однако, что касается участия в омовении несовершеннолетних, то это должны решать родители, которые обязаны сопровождать детей при посещении места купания. Если взрослые разрешат, то и ребенок может окунуться.Сверху купель, как купол, укроет от ветров палатка. Будут устроены палатки-раздевалки для мужчин и женщин, планируется пункт обогрева. Спасатели отмечают, что для удобства верующих будут поручни, боковые держатели, лесенка. Спускаться по ступенькам в воду надо медленно. Нырять следует не спеша, от одного до трех раз.Опыт прошлых лет говорит, что в Бурятии крещенские купания посещают от 10 до 20 тысяч человек. Но сейчас купание выпало на выходные, поэтому людей может быть больше. По наблюдению спасателей, мужчины обычно окунаются с головой, а женщины по шею. Также спасатели предупреждают, что будут бороться со стихийно вырубленными купелями и неорганизованными купаниями.Вернется ли купель Улан-Удэ на привычное место на слиянии Уды и Селенги, когда там завершатся строительные работы в рамках мастер-плана? Может и не вернуться. Но точную судьбу того места определят позднее.Всего в этом году по республике предполагается вырубить 19 купелей, а также обустроить 15 мест для забора верующими воды (чаще всего, это небольшие проруби). Если пойдете купаться, то надо взять смену белья, тапочки, полотенце, халат и термос с горячим чаем.