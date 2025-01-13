Жителям Бурятии предлагают бесплатно закодироваться
Республиканский наркологический диспансер при поддержке минздрава РБ проводит акцию «В новый год с чистого листа!» по оказанию бесплатной медицинской помощи пациентам, страдающим алкогольной зависимостью.
В услугу входит консультация врача психиатра-нарколога, лечение алкогольной зависимости с введением препарата пролонгированного действия.
Даты проведения акции: с 15 по 17 января 2025 года.
Помощь оказывается в кабинете анонимного лечения №113 (1 этаж), бесплатно, анонимно.
Для участия в акции необходимо:
- личное желание пациента;
- сохранение трезвости не менее 7 дней;
- желательно сопровождение родственника;
- данные о хронических заболеваниях, травмах.
Обязательно необходимо предварительно записаться по телефону: +7(924)4567911 (звонить с 8.00 до 15.40 часов в будние дни).
Имеются противопоказания.
Фото: Номер один