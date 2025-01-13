Жителям Бурятии предлагают бесплатно закодироваться

Республиканский наркологический диспансер при поддержке минздрава РБ проводит акцию «В новый год с чистого листа!» по оказанию бесплатной медицинской помощи пациентам, страдающим алкогольной зависимостью.

В услугу входит консультация врача психиатра-нарколога, лечение алкогольной зависимости с введением препарата пролонгированного действия.

Даты проведения акции: с 15 по 17 января 2025 года.

Помощь оказывается в кабинете анонимного лечения №113 (1 этаж), бесплатно, анонимно.

Для участия в акции необходимо:

- личное желание пациента;

- сохранение трезвости не менее 7 дней;

- желательно сопровождение родственника;

- данные о хронических заболеваниях, травмах.

Обязательно необходимо предварительно записаться по телефону: +7(924)4567911 (звонить с 8.00 до 15.40 часов в будние дни).

Имеются противопоказания.

Фото: Номер один