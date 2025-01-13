Общество 13.01.2025 в 12:54

Всем учителям Бурятии купят планшеты

Это часть нового российского нацпроекта
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Текст: Петр Санжиев
Всем учителям Бурятии купят планшеты

В конце прошлого года в стране закончилось действие известного нацпроекта «Образование». Но работа в этой сфере не останавливается, начали свое действие новые нацпроекты. Бурятия активно участвует в них и уже заключила все положенные соглашения.

Новые нацпроекты рассчитаны до 2030 года. Бюджетные планировки имеют трехлетний характер, пока есть наметки на ближайшие три года. Так, по запущенному нацпроекту «Молодежь и дети», республика сделает капитальный ремонт 143 школ.

В среднем профобразовании региона намечено провести капремонт четырех техникумов. На одно здание финансирование будет порядка 120 млн рублей. По нацпроекту «Семья» намечено капитально отремонтировать 17 детских садов.

В 2026 году около шести тысяч планшетов будет вручено учителям для работы. Масса школ получит специализированные кабинеты по основам безопасности и защиты Родины, и некоторым другим предметам.

Сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация по строительству межвузовского кампуса в центре Улан-Удэ. Документ направлен на госэкспертизу. Эти и другие планы призваны вывести образование республики на новый уровень, что повысит качество жизни населения.

 

Фото: loon.site

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