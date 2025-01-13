В Бурятии на неделе обещают плюсовые температуры

Правда, уже в конце недели похолодает на 4-7 градусов.





В Улан-Удэ в ближайшие дни также будет тепло. 14 января в столице республики будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -21, -23, днем -14 -16.



15 января в Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью -19, -21, днем -6, -8 градусов.



16 января в Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -18, -20, днем -8, -10 градусов.



Гидрометцентр Бурятии сообщил прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, большую часть ближайших дней воздушные массы с Атлантики определят крайне неустойчивую погоду. Временами будет идти снег различной интенсивности, ожидаются перепады температур.Так, ночью в большинстве районов будет до -20 и ниже, при снеге и ветре -10, -16. Морозы ниже -30 градусов ожидаются в ясные ночи по северо-востоку республики.Днем будет тепло: -6, -13 градусов, по крайнему северу -15, -20 градусов. Днем 15-16 января по южному Прибайкалью возможны даже плюсовые температуры!