В Мухоршибирском районе пациентам на гемодиализе предоставили бесплатный проезд

В Мухоршибирском районе обеспечили проезд пациентам с почечной недостаточностью. Им необходимо три раза в неделю проходить гемодиализ.

- На учете в ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» состоят три жителя Мухоршибири, Нового Загана и Шаралдая, страдающие хронической почечной недостаточностью. Им требуется 3 раза в неделю проходить процедуру гемодиализа в медицинском центре г. Улан-Удэ. Однако у данных граждан, являющихся инвалидами 1 группы, нет возможности самостоятельно прибыть на общественном транспорте в медицинский центр и получить жизненно необходимую заместительную терапию, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура района помогла восстановить права инвалидов. Она направила в суд исковые заявления о понуждении минздрава Бурятии обеспечить транспортировку граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания в Мухоршибирском районе до места получения гемодиализа и обратно согласно графику.

Мухоршибирский районный суд исковые заявления удовлетворил. Прокуратура проконтролирует их исполнение.

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