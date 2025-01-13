Общество 13.01.2025 в 16:08

В Бурятии из-за аварии на БАМе задерживаются четыре поезда

Железнодорожники принимают все меры для открытия движения и ввода поездов в график
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за аварии на БАМе задерживаются четыре поезда
Фото: транспортная прокуратура
В Бурятии из-за аварии на БАМе сейчас задерживаются четыре поезда: №98 Кисловодск – Тында, №112 Новосибирск – Тында, №375 Нерюнгри – Новосибирск, №376 Красноярск – Нерюнгри. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Для пассажиров, которые следуют по маршруту поезда №375 Нерюнгри – Новосибирск из Северобайкальска и со следующих станций, сформирован новый состав - №375 Северобайкальск-Новосибирск. Он прибудет на конечную станцию (Новосибирск-Главный) по расписанию 15 января в 8:30 по местному времени.

Для пассажиров поезда №98 Кисловодск – Тында, который в данный момент находится на станции Таксимо сформирован поезд № 908 до станции Тында.

Железнодорожники принимают все меры для открытия движения и ввода поездов в график. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. На случай экстренных ситуаций работают медики.  
 
О задержках поездов пассажиры проинформированы посредством смс-сообщений. Сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов. Всем пассажирам для компенсации возникших неудобств будут начислены премиальные баллы.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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