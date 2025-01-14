Общество 14.01.2025 в 10:05
Лидер демократов в парламенте Монголии опроверг свою причастность к акциям протеста
Протестующие требуют отправить правительство в отставку
Текст: Чингис Шоноев
Руководитель фракции Демократической партии (ДП) Монголии в Великом государственном хурале (парламенте) страны Одонгийн Цогтгэрэл выступил с опровержением информации в монгольских соцсетях о том, что он финансировал акции протеста на центральной площади столицы, начавшиеся 11 января 2025 года. Об этом лидер парламентариев-демократов сообщил на заседании своей фракции.
«В трудный момент моей жизни я прошу остановить такой безрассудный и организованный поступок как информацию от некоторых СМИ и граждан с соцсетях о том, что я финансировал акции протеста в прошедшие выходные. Я обращусь в правоохранительные органы для расследования этой информации», – сказал глава партийной фракции.
Самое большое число участников акции протеста, которую официально инициировала малая непарламентская партия «Альянс свободы» наблюдалась вечером субботу 11 января. В воскресенье в мирном пикете недолгое время стояло менее ста граждан.
Инициатором и организатором акции является партия «Альянс свободы». Ее представители заявили, что будут устраивать акции до 22 января и не будут вступать в диалог с правительством, которое, по их словам, «не может решить проблемы смога, дорожных заторов, бедности, коррупции и безработицы». В связи с этим партия призывает отправить правительство в отставку.
«В трудный момент моей жизни я прошу остановить такой безрассудный и организованный поступок как информацию от некоторых СМИ и граждан с соцсетях о том, что я финансировал акции протеста в прошедшие выходные. Я обращусь в правоохранительные органы для расследования этой информации», – сказал глава партийной фракции.
Самое большое число участников акции протеста, которую официально инициировала малая непарламентская партия «Альянс свободы» наблюдалась вечером субботу 11 января. В воскресенье в мирном пикете недолгое время стояло менее ста граждан.
Инициатором и организатором акции является партия «Альянс свободы». Ее представители заявили, что будут устраивать акции до 22 января и не будут вступать в диалог с правительством, которое, по их словам, «не может решить проблемы смога, дорожных заторов, бедности, коррупции и безработицы». В связи с этим партия призывает отправить правительство в отставку.
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