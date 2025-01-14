Осужденной в Бурятии разрешили встретиться со своими детьми

Осужденная отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия воспользовалась возможностью встретиться со своими детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Для этого женщина обратилась с ходатайством к руководству исправительного учреждения

Стоит отметить, что осужденная заслужила право на краткосрочное свидание благодаря своему положительному поведению и добросовестному отношению к труду.

После проведённого свидания женщина выразила глубокую благодарность руководству следственного изолятора за предоставленную возможность и проявленное внимание.

Как отмечают представители администрации следственного изолятора, такие встречи имеют огромное значение для поддержания родственных связей и оказывают положительное влияние на процесс ресоциализации осужденных.

Фото: Номер один