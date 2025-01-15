Бездымный уголь в Бурятии появится не скоро

Один из самых ожидаемых проектов по выпуску в столице Бурятии бездымного угля развивается не так быстро, как того ожидали жители Улан-Удэ. Последнее время о нем мало что слышно, однако проект хоть и медленно, но движется вперед.Для превращения обычного угля в бездымный его подвергают термической обработке - газификации, благодаря которой из него удаляются вредные элементы. Таким образом от обычного он отличается тем, что при сжигании его в печах выделяется гораздо меньше вредных веществ.Ранее, чтобы обрабатывать уголь в больших масштабах, городские власти планировали приспособить под это две квартальных котельных. Не исключено, что если бы выпуск бездымного угля был налажен в необходимых масштабах, то, возможно, в Улан-Удэ даже официально запретили бы гражданам использовать обычный уголь для отопления своих частных домов. Но до этого еще далеко.Проектирование реконструкции котельной «Юго-Западная» под производство бездымного топлива только планируется начать в этом году. Завершится оно не раньше, чем в следующем, и при благоприятном варианте в период с 2027 по 2030 год уже может начаться сама реконструкция.Тем не менее на подготовку документации из федерального бюджета уже выделено 19,8 млн рублей.Поскольку «топливный замысел» находится в самом начале пути, сложно сказать, сколько тонн бездымного угля «Юго-Западная» сможет поставлять на рынок. Скорее всего, ей вряд ли удастся удовлетворить потребности жителей города в одиночку.Неясна ситуация и по цене будущего бездымного угля. Если его тонна окажется заметно дороже тонны обычного угля, то много ли покупателей подобного топлива найдется? К примеру, в частном секторе микрорайона Левый Берег. В таком случае выпуск бездымного топлива должен сопровождаться субсидиями для «Юго-Западной» котельной, дабы та могла выставить на выпускаемый бездымный уголь конкурентоспособную цену. Или же выпуск дороговатого бездымного топлива должен оказаться таким, чтобы одномоментно покрыть потребность города. Тогда можно будет законодательно запретить населению использовать обычный уголь. Практически вынудить народ перейти на бездымный.Но для одномоментного покрытия потребности выпускать более экологичный уголь должны несколько улан-удэнских котельных. Чего в ближайшие годы не предвидится. Так что ситуация по бездымному углю развивается, но что получится, когда «Юго-Западная» в одиночку выйдет на рынок со своим бездымным топливом, предсказать сложно.В свое время одним из выходов из грустного положения с загрязнением атмосферного воздуха виделся переход определенного сегмента частных домов на отопление пеллетами вместо дров и угля. К сожалению, с производством пеллет, топливных брикетов в Бурятии произошел, мягко говоря, казус.Производством топливных брикетов, сделанных из отходов лесопромышленности, в Бурятии занимаются производители ООО «Арболитпром», ООО «Древо» и ИП Коваленко. На данный момент произошло сокращение отходов лесопиления из-за уменьшения объемов лесозаготовки, отмечают в правительстве Бурятии.Но республиканские чиновники оптимистично заверяют, что жители нашей республики могут приобрести в свободном доступе топливные брикеты производителей Красноярского края, Иркутской области и других регионов.Вопрос, оправдались ли ожидания, что многие жители частного сектора начнут использовать подобное топливо, оказался непроясненным. Власти подтверждают актуальность планов по переводу первых улан-удэнских ДНТ на Левом Берегу на электроотопление - ДНТ «Урожай» и «Профсоюзник». В 2025 году на распределительных сетях завершатся необходимые строительно-монтажные работы. На электроотопление там переведут 160 частных домов.В прошлом году приказами Минприроды России утверждены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в Улан-Удэ, Гусиноозерске и Селенгинске. Проведена оценка рисков для здоровья человека и определены приоритетные опасные загрязняющие вещества по каждому населенному пункту.Проекты комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск в настоящее время находятся на утверждении в правительстве Российской Федерации. Срок реализации – 2025 - 2036 гг., отмечают в правительстве Бурятии.Всего в рамках федерального проекта «Чистый воздух» на Республику Бурятия в 2025 - 2030 гг. планируется выделить 22,3 млрд рублей. Из них более 13 млрд - на реконструкцию электросетевого хозяйства Улан-Удэ в целях обеспечения перевода частных домовладений с печного отопления на электрическое через Минэнерго России (2026 - 2030 гг.).По проблеме борьбы с загрязнением атмосферного воздуха что-то постоянно говорится, что-то делается, но перелома не ощущается. Хотелось бы, чтобы через несколько лет зимой на улице в любом улан-удэнском микрорайоне индивидуального жилищного строительства вечерами действительно можно было дышать легко и свободно. Как в «лихие девяностые», которые хоть и были кризисными, и машин на дорогах ездило гораздо меньше, и зарплату задерживали и т. д., но зато дышать можно было без проблем.