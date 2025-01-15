Мэр Улан-Удэ наградил лучших дворников, водителей, трактористов и кондукторов

— В марте будет 30 лет, как я работаю в Управлении трамвая. Хотя я на пенсии уже десять лет, продолжаю работать, потому что мне нравится сама работа, коллектив и стабильная зарплата, — поделилась Тамара Дараева.





15 января на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков наградил лучших работников подразделений по развитию городской инфраструктуры. Он вручил победителям сертификаты для отдыха в курортах Аршан и Горячинск.— Эта традиция позволяет отметить самых достойных и выразить благодарность за их добросовестный труд, качественную работу в любое время суток и при любых погодных условиях, — сказал заместитель мэра Сергей Гашев.Тамара Дараева — опытный кондуктор трамвая, работает с 1995 года. За долгие годы она заслужила уважение коллег и пассажиров.- Галина Политова, уборщица территорий Комбината по благоустройству- Жаргал Дансарунов, водитель Комбината по благоустройству- Алексей Серебренников, водитель Горсвета- Борис Будаев, слесарь-электрик Горсвета- Татьяна Воробьева, смотрительница Спецслужбы- Олег Буренков, отборщик Спецслужбы- Александр Бадмаев, лесник Горлесхоза- Виктор Ешеев, тракторист Горлесхоза- Александр Молчанов, разнорабочий Водоканала- Владимир Шунков, начальник КНС Водоканала- Наталья Черникова, водитель трамвая- Тамара Дараева, кондуктор трамвая- Оксана Чистякова, кондуктор автобуса- Сергей Силаев, водитель автобуса.