Общество 15.01.2025 в 09:55

Мэр Улан-Удэ наградил лучших дворников, водителей, трактористов и кондукторов

Они отмечены за добросовестный труд и качественную работу
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ наградил лучших дворников, водителей, трактористов и кондукторов
Фото: мэрия Улан-Удэ
15 января на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков наградил лучших работников подразделений по развитию городской инфраструктуры. Он вручил победителям сертификаты для отдыха в курортах Аршан и Горячинск.

— Эта традиция позволяет отметить самых достойных и выразить благодарность за их добросовестный труд, качественную работу в любое время суток и при любых погодных условиях, — сказал заместитель мэра Сергей Гашев.

Тамара Дараева — опытный кондуктор трамвая, работает с 1995 года. За долгие годы она заслужила уважение коллег и пассажиров.

— В марте будет 30 лет, как я работаю в Управлении трамвая. Хотя я на пенсии уже десять лет, продолжаю работать, потому что мне нравится сама работа, коллектив и стабильная зарплата, — поделилась Тамара Дараева.


Лучшими по итогам года признаны:

- Галина Политова, уборщица территорий Комбината по благоустройству

- Жаргал Дансарунов, водитель Комбината по благоустройству

- Алексей Серебренников, водитель Горсвета

- Борис Будаев, слесарь-электрик Горсвета

- Татьяна Воробьева, смотрительница Спецслужбы

- Олег Буренков, отборщик Спецслужбы

- Александр Бадмаев, лесник Горлесхоза

- Виктор Ешеев, тракторист Горлесхоза

- Александр Молчанов, разнорабочий Водоканала

- Владимир Шунков, начальник КНС Водоканала

- Наталья Черникова, водитель трамвая

- Тамара Дараева, кондуктор трамвая

- Оксана Чистякова, кондуктор автобуса

- Сергей Силаев, водитель автобуса.
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