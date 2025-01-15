Общество 15.01.2025 в 09:55
Мэр Улан-Удэ наградил лучших дворников, водителей, трактористов и кондукторов
Они отмечены за добросовестный труд и качественную работу
Текст: Андрей Константинов
15 января на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков наградил лучших работников подразделений по развитию городской инфраструктуры. Он вручил победителям сертификаты для отдыха в курортах Аршан и Горячинск.
— Эта традиция позволяет отметить самых достойных и выразить благодарность за их добросовестный труд, качественную работу в любое время суток и при любых погодных условиях, — сказал заместитель мэра Сергей Гашев.
Тамара Дараева — опытный кондуктор трамвая, работает с 1995 года. За долгие годы она заслужила уважение коллег и пассажиров.
Лучшими по итогам года признаны:
- Галина Политова, уборщица территорий Комбината по благоустройству
- Жаргал Дансарунов, водитель Комбината по благоустройству
- Алексей Серебренников, водитель Горсвета
- Борис Будаев, слесарь-электрик Горсвета
- Татьяна Воробьева, смотрительница Спецслужбы
- Олег Буренков, отборщик Спецслужбы
- Александр Бадмаев, лесник Горлесхоза
- Виктор Ешеев, тракторист Горлесхоза
- Александр Молчанов, разнорабочий Водоканала
- Владимир Шунков, начальник КНС Водоканала
- Наталья Черникова, водитель трамвая
- Тамара Дараева, кондуктор трамвая
- Оксана Чистякова, кондуктор автобуса
- Сергей Силаев, водитель автобуса.
— Эта традиция позволяет отметить самых достойных и выразить благодарность за их добросовестный труд, качественную работу в любое время суток и при любых погодных условиях, — сказал заместитель мэра Сергей Гашев.
Тамара Дараева — опытный кондуктор трамвая, работает с 1995 года. За долгие годы она заслужила уважение коллег и пассажиров.
— В марте будет 30 лет, как я работаю в Управлении трамвая. Хотя я на пенсии уже десять лет, продолжаю работать, потому что мне нравится сама работа, коллектив и стабильная зарплата, — поделилась Тамара Дараева.
Лучшими по итогам года признаны:
- Галина Политова, уборщица территорий Комбината по благоустройству
- Жаргал Дансарунов, водитель Комбината по благоустройству
- Алексей Серебренников, водитель Горсвета
- Борис Будаев, слесарь-электрик Горсвета
- Татьяна Воробьева, смотрительница Спецслужбы
- Олег Буренков, отборщик Спецслужбы
- Александр Бадмаев, лесник Горлесхоза
- Виктор Ешеев, тракторист Горлесхоза
- Александр Молчанов, разнорабочий Водоканала
- Владимир Шунков, начальник КНС Водоканала
- Наталья Черникова, водитель трамвая
- Тамара Дараева, кондуктор трамвая
- Оксана Чистякова, кондуктор автобуса
- Сергей Силаев, водитель автобуса.