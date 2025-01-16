Общество 16.01.2025 в 09:00

Суперворюга

Если в западных странах суперзлодеи хотят захватить мир, всех взорвать, погрузить континент во тьму, то нашим суперзлодеям такого и даром не надо
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Текст: Номер один
Суперворюга

Они ребята практичные: например, суперворюга может всего за какие-то секунды спереть со всех заводов в области все гайки, болты и прочие железяки, чтобы сдать их в металлолом. 

Да, таких комиксов пока еще не придумали, и суперворюги пока что не существуют. Но у него есть хороший прототип.

Недавно ребята из транспортной полиции задержали монтера пути, который трудился на одном из железнодорожных предприятий. Он умудрился вытащить со своей работы 600 килограммов железнодорожных деталей.

«Он заранее присмотрел железнодорожные детали вблизи пункта взвешивания вагонов, вывез их на личном автомобиле и сдал в пункт приема металла. В числе похищенного оказалось более 400 путевых костылей, а также рельсовые накладки, клеммы, болты, шайбы, гайки и стяжки рельс. За все это мужчина выручил более 8 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

А теперь представьте, что будет, если его забросить в какую-нибудь недружественную страну, предварительно накормив какой-нибудь суперсывороткой! Эта страна за какие-то часы лишится всей железнодорожной сети, а заодно и останется без электричества - медными проводами суперворюга тоже не побрезгует.

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