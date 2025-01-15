Общество 15.01.2025 в 11:53
По Северо-Байкальскому району Бурятии возможен сход лавин
МЧС рекомендует воздержать от похода в горы
По Северо-Байкальскому району Бурятии возможен сход лавин. МЧС рекомендует воздержаться от похода в горы.
- Внимание, лавиноопасно! По данным Бурятского гидрометцентра, по Северо-Байкальскому району возможен сход снежных лавин (перевал Даван-Гоуджекит). Жителям Бурятии советуют воздержаться от похода в горы, - сообщили в МЧС.
МЧС России рекомендует:
- воздержись от походов в горы;
- уточни прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски;
- выходя турмаршрут - обязательно зарегистрируйся на сайте. (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups)
Ваша безопасность - ваша ответственность!
Фото: МЧС Бурятии