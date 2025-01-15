По Северо-Байкальскому району Бурятии возможен сход лавин. МЧС рекомендует воздержаться от похода в горы.

- Внимание, лавиноопасно! По данным Бурятского гидрометцентра, по Северо-Байкальскому району возможен сход снежных лавин (перевал Даван-Гоуджекит). Жителям Бурятии советуют воздержаться от похода в горы, - сообщили в МЧС.

МЧС России рекомендует:

- воздержись от походов в горы;

- уточни прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски;

- выходя турмаршрут - обязательно зарегистрируйся на сайте. (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups)

Ваша безопасность - ваша ответственность!

Фото: МЧС Бурятии