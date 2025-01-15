Жителей Бурятии предупредили о подорожании машин

В 2025 году цены на легковые автомобили могут вырасти на 30-50%, а ожидать снижения для каких-то марок не стоит. Об этом в комментарии Ura.ru предупредил глава сети автосалонов Freshauto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Денис Мигаль.Особенно заметен рост цен будет во второй половине года, выразил уверенность эксперт. Причем подорожание коснется и вторичного рынка.– Подержанные автомобили должны дешеветь на 10-15% в год, так как становятся старше. Но они не будут дешеветь, а начнут дорожать, – убежден эксперт.В Бурятии рост цен также прогнозируется, но не более чем на 10-20%. Дело в том, что автопарк подержанных автомобилей сформирован в основном японскими автомобилями конца 90-х годов выпуска и нулевых. Их ремонтопригодность настолько плоха, что проще менять полностью и двигатели, и кузова. Соответственно, остаточная стоимость многих машин крайне низка. Люди не готовы покупать откровенную рухлядь, в которую надо вложить порой сотни тысяч рублей на дорожающий ремонт.Кроме того, на рынок влияет и миграция, когда высокая стоимость жилья в Бурятии позволяет выгодно скидывать квартиры и переезжать в западные регионы, где общественный городской транспорт работает более эффективно и надобность возить детей в школы отпадает. Большинство уезжающих из нашей республики продают подержанные авто, что увеличивает предложение машин и сдерживает рост цен.