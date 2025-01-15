С 1 февраля начнут летать прямые рейсы Улан-Удэ – Благовещенск

В Бурятии с 1 февраля начнут летать прямые рейсы по маршруту Улан-Удэ – Благовещенск. Полёты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро» по субботам и понедельникам. Стоимость билетов начинается от 5665 рублей в одну сторону.

- По этому маршруту жители Бурятии летали в 2023 году, и вот с 1 февраля прямые авиарейсы в Благовещенск из Улан-Удэ вновь начнут выполнять. Полёты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро» по субботам и понедельникам. Билеты можно приобрести уже сейчас, - сообщил минтранс Бурятии.

Данные рейсы субсидируются из бюджета республики Бурятия, поэтому билеты доступны по цене для широкого круга пассажиров.

- По субботам рейс продлен до Магадана (Улан-Удэ-Благовещенск-Магадан), - добавили в минтрансе.

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