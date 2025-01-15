В Бурятии простились с бойцом, погибшим на СВО

Вчера в с. Сотниково простились с Эрдыни Витальевичем Гармаевым, геройски погибшим в зоне специальной военной операции, сообщили в администрации Иволгинского района. У Эрдэни Гармаева остались родители и двое братьев.

Эрдыни Витальевич родился 12 марта 1999 года в с.Борогол Баргузинского района. Детство и юношеские годы прошли в с. Сотниково. В 2016 году он окончил Сотниковскую школу. После он поступил в Бурятский республиканский информационно-экономический техникум, где отучился по специальности «Повар, кондитер». Затем четыре года работал поваром.

В феврале 2024 года Эрдыни Витальевич заключил военный контракт. Проходил службу в танковой бригаде армии Восточного военного округа.

В марте 2024 года он отправился в зону СВО. Во время боевых действий проявлял героизм, стойкость и мужество. Исполняя свой воинский долг, Эрдыни Витальевич погиб 27 мая 2024 года.

Близкие и родные всегда ценили в нем доброту, отзывчивость, целеустремленность. Эрдыни был старшим ребенком в семье. У него остались родители и двое братьев.

Траурный митинг открыл замруководителя «Бурприроднадзора» Денис Быков.

- Мы провожаем в последний путь настоящего героя, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. И наш с вами долг – всегда помнить об этом! От имени главы республики Алексея Самбуевича Цыденова, правительства Бурятии выражаем искренние соболезнования родственникам Эрдыни Витальевича. Он навсегда останется в сердцах земляков истинным патриотом своей страны. Сил и терпения вам пережить эту невосполнимую утрату! Вечная память воину! - сказал Денис Быков.

На панихиде также выступил депутат Народного Хурала РБ Александр Красовский:

- Эрдыни Витальевич храбро встал на защиту Отчизны и отдал самое ценное, что у него есть – свою жизнь. Наша задача – передать детям, внукам и правнукам память о его мужестве. Дорогие родственники, от себя лично, от всего депутатского корпуса примите слова поддержки.

Продолжил траурный митинг председатель районного Совета депутатов Виктор Пастухов:

- Сегодня скорбный день. Мы прощаемся с нашим земляком, павшим на поле битвы, защищая страну. От лица главы Иволгинского района Николая Владимировича Емонакова, депутатов райсовета и всех жителей приношу глубокие соболезнования родным Эрдыни Витальевича. Невозможно подобрать слова, чтобы уменьшить боль утраты… Мы всегда будем помнить его! Пусть земля ему будет пухом!

Разделить горе родственников воина пришли глава СП «Сотниковское» Игорь Киселёв, директор Сотниковской школы Михаил Доржиев, классный руководитель Надежда Александровна Аюшинова, друзья, коллеги и другие. Каждый из них сказал много хороших слов о погибшем военнослужащем, который совершил подвиг, всей грудью встав на защиту страны. Его память почтили минутой молчания.

Вечная память герою!

Фото: Номер один