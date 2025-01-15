Общество 15.01.2025 в 13:38

В Бурятии матери вернут воюющего на СВО сына

На спецоперацию ушли трое сыновей женщины, один из них погиб
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии матери вернут воюющего на СВО сына
Фото: архив «Номер один»
К Уполномоченному по правам человека в Бурятия Юлии Жамбаловой обратилась супруга бойца, воюющего в зоне СВО. Она просила отозвать мужа со спецоперации.

Женщина рассказала, что у ее супруга трое братьев. Самый старший из них погиб на спецоперации, второй также служит в зоне СВО, а третий – самый младший – сейчас проходит срочную службу.

Из-за гибели старшего сына и постоянных переживаний за остальных сыновей у матери военных ухудшилось здоровье. Сейчас она нуждается в постороннем уходе.

С помощью Уполномоченного данный вопрос удалось решить.

«Юлия Жамбалова обратилась командующему Восточного военного округа, где принято положительное решение о возвращении бойца из зоны СВО в пункт постоянной дислокации. Соответствующие указания направлены в адрес воинской части для возвращения военнослужащего», - сообщили в аппарате омбудсмена.
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