В Бурятии матери вернут воюющего на СВО сына

К Уполномоченному по правам человека в Бурятия Юлии Жамбаловой обратилась супруга бойца, воюющего в зоне СВО. Она просила отозвать мужа со спецоперации.Женщина рассказала, что у ее супруга трое братьев. Самый старший из них погиб на спецоперации, второй также служит в зоне СВО, а третий – самый младший – сейчас проходит срочную службу.Из-за гибели старшего сына и постоянных переживаний за остальных сыновей у матери военных ухудшилось здоровье. Сейчас она нуждается в постороннем уходе.С помощью Уполномоченного данный вопрос удалось решить.«Юлия Жамбалова обратилась командующему Восточного военного округа, где принято положительное решение о возвращении бойца из зоны СВО в пункт постоянной дислокации. Соответствующие указания направлены в адрес воинской части для возвращения военнослужащего», - сообщили в аппарате омбудсмена.