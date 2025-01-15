Общество 15.01.2025 в 14:06

Первенцам Бурятии за пять лет перечислено свыше 460 млн рублей

Единовременную выплату дают сразу же после рождения первого ребенка
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Текст: Служба информации "Номер один"
Первенцам Бурятии за пять лет перечислено свыше 460 млн рублей

В Бурятии за время действия нацпроекта «Демография» с 2019 по 2024 годы в 16 974 семьях республики родился первенец. За этот период им перечислено 464,2 млн рублей в виде единовременной денежной выплаты.

К примеру, в Баргузинском районе за пять лет эта мера поддержки была предоставлена на 409 детей на сумму 13,5 млн рублей, в том числе за 2024 год на 53 ребенка на сумму 1,8 млн. руб. В их числе молодая мама Диана Бояркина, впервые испытала радость материнства.

-  Свою дочурку я назвала Евой. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Считаю, что благодаря поддержке государства, и в том числе - нацпроекта «Демография», молодые семьи получают разные выплаты на новорожденных и уже растущих в семье детей, - говорит Диана.

- Я обратилась за единовременной выплатой сразу после рождения дочери. Её размер составляет почти 34 тысячи рублей и важно, что она назначается абсолютно всем без исключения семьям, без учета доходов и материального достатка. Это хорошая помощь от государства. На эти деньги я приобрела товары первой необходимости: кроватку, коляску, одежду, пеленки, памперсы для моей малышки.

Напомним, в 2019 году Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа, благодаря чему семьи с детьми республики получили дополнительные преференции, в том числе в виде выплат на детей. Одна из них направлена на поддержку молодых семей, где родился первенец. В Год семьи её оказали 2291 семье с общим объемом финансирования в 76,5 млн. рублей.

- Повышение благополучия и качества жизни семей с детьми - одно из приоритетных направлений нового нацпроекта «Семья», реализация которого планируется с 2025 по 2030 годы. Его основная задача - обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличивать число многодетных семей и рост их благосостояния, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. 


Фото: Номер один

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