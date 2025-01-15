Мэрия: эта зима для Улан-Удэ стала аномально тёплой и снежной









Инфографика: мэрия Улан-Удэ



Зама 2024-2025 годов стала для столицы Бурятии аномально тёплой и снежной, сообщили в мэрии города. Так, за 12 дней января 2025 года выпало уже 4 мм осадков при норме 5 мм. Впереди ещё 16 дней, а снегопады еще ожидаются.Как отметили в администрации, погода в декабре и январе также оказалась теплее среднегодовых норм. Аномальность погоды подтверждает и отсутствие льда на Байкале. По данным МЧС, полного ледостава на озере в этом году, скорее всего, не будет.«Этой зимой на подсыпку городских дорог использовано на 3000 тонн песка больше, чем за аналогичный период прошлой зимы. Запасы песка регулярно пополняются», - сообщили в мэрии.