Общество 15.01.2025 в 14:44

В Госдуме планируют уровнять в правах бойцов в Курской области с участниками СВО

Это случился уже на одном из ближайших заседаний парламента
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Текст: Иван Иванов
В Госдуме планируют уровнять в правах бойцов в Курской области с участниками СВО
Фото: архив «Номер один»
Правовой пробел, когда военные, участвующие в боевых действиях в Курской области, не получают положенных участникам СВО выплат, будет устранен на ближайших заседаниях Госдумы. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идёт работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО», - сказал Владимир Якушев.

О том, что из-за правовой коллизии у сражающихся с ВСУ в Курской области бойцов нет статуса участника СВО, жители Бурятии спрашивали у главы республики Алексея Цыденова во время его прямой «линии» в декабре.

Задавали этот вопрос и на «прямой линии» Владимира Путина. Президент пообещал, что проблема будет обязательно решена, а бойцы получат не только текущие выплаты, но и все недополученное ранее.
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