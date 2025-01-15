В Монголии загрязнение воздуха превысило норму в столице и восьми регионах

Столица Монголии много лет входит в десятку городов мира с самым грязным воздухом, сейчас эта проблема возникла в восьми аймачных (региональных) центрах страны. Об этом сообщила национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) во время первой дискуссии, которая проходит в доме правительства накануне общественных слушаний.«Улан-Батор давно входит в десятку городов мира с самым загрязненным воздухом. Но в последние годы эта проблема возникла и в восьми аймачных центрах. В них загрязнение воздуха также превысило норму из-за того, что в устаревших угольных котлах сжигают сырой уголь» – говорится в докладе НКПЧ.Первая дискуссия по этой теме предваряет общественные слушания, которую инициировали и поддержали подписями в петиции более 70 тыс. граждан Монголии. Участники первой дискуссии обсудили право жителей на жизнь в здоровой и безопасной среде с депутатами Великого государственного хурала (парламента) и представителями правительственных учреждений.Ранее власти Улан-Батора для борьбы со смогом с 1 ноября 2024 года снизили ночные тарифы на электроэнергию для юрточных районов вокруг столицы на 50-100% в зависимости от дохода около 189 тыс. домохозяйств. Они пользуются скидками на электроэнергию в период с 21:00 до 06:00 часов.Период льготных тарифов на электроэнергию для населения юрточных районов продлится до 1 апреля 2025 года. Монголия, где в столице проживает почти половина из 3,5 млн населения страны, импортирует 20% электроэнергии из России и Китая. Прирост жителей в Улан-Баторе с 2001 года составляет примерно 68 тыс. человек в год за счет сельчан.Они создают неофициальные поселения, устанавливая юрты в неприспособленных местах без коммунальных удобств. Это ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды, прежде всего воздуха. Его температура зимой нередко опускается ниже минус 30 градусов. Власти страны с 2018 года запретили отапливать дома частного сектора углем.Вместо него используют топливные брикеты. Они несколько уменьшили в городах загрязнение воздуха, 80% которого приходится на период с ноября по апрель. Продукты сжигания повышают уровень загрязнения воздуха в Монголии в 8-14 раз по сравнению рекомендованным ВОЗ.