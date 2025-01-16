Театр «Байкал» в Улан-Удэ будут строить китайцы

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил строительную площадку театра «Байкал» в Улан-Удэ. Увиденным высокопоставленный чиновник оказался крайне недоволен.«Динамика по-прежнему слабая, рабочей силы недостаточно. Вызывает беспокойство и использование устаревших методов при возведении такого уникального для республики объекта. К примеру, подпорки из стволов деревьев (жерди) для устройства опалубки использовались неквалифицированными строителями. На сегодня строительные технологии шагнули далеко вперёд и предлагают широкий ассортимент инвентарной опалубки, позволяющей выставлять отметки конструкций с допусками до микрон. Как результат, требуемые параметры железобетонных сооружений любой конфигурации обеспечиваются даже в глубоко отрицательных температурах», - рассказал зампред.По словам чиновника, подрядчик - ООО «Пелискер» - заверил, что ситуация изменится через 2 недели.«На следующей неделе заезжают рабочие из КНР, а также других регионов страны. Подход к технологии строительства также будет пересмотрен», - сообщил Евгений Луковников.Зампред подчеркнул, что со своей стороны готов оказывать всевозможное содействие строителям, чтобы качественно построенный объект был сдан в срок — в 4 квартале 2026 года.Напомним, театр «Байкал» — это один из главных объектов, строящихся в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии. Новое здание строят в центре, в границах улиц Советской, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенга.По проекту в театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также построена летняя фестивальная площадка.Стоимость строительства объекта составляет порядка 3 млрд.