Общество 16.01.2025 в 09:19

Театр «Байкал» в Улан-Удэ будут строить китайцы

Зампред правительства недоволен делами на стройке
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Театр «Байкал» в Улан-Удэ будут строить китайцы
Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил строительную площадку театра «Байкал» в Улан-Удэ. Увиденным высокопоставленный чиновник оказался крайне недоволен.

«Динамика по-прежнему слабая, рабочей силы недостаточно. Вызывает беспокойство и использование устаревших методов при возведении такого уникального для республики объекта. К примеру, подпорки из стволов деревьев (жерди) для устройства опалубки использовались неквалифицированными строителями. На сегодня строительные технологии шагнули далеко вперёд и предлагают широкий ассортимент инвентарной опалубки, позволяющей выставлять отметки конструкций с допусками до микрон. Как результат, требуемые параметры железобетонных сооружений любой конфигурации обеспечиваются даже в глубоко отрицательных температурах», - рассказал зампред.

По словам чиновника, подрядчик - ООО «Пелискер» - заверил, что ситуация изменится через 2 недели.

«На следующей неделе заезжают рабочие из КНР, а также других регионов страны. Подход к технологии строительства также будет пересмотрен», - сообщил Евгений Луковников.

Зампред подчеркнул, что со своей стороны готов оказывать всевозможное содействие строителям, чтобы качественно построенный объект был сдан в срок — в 4 квартале 2026 года.

Напомним, театр «Байкал» — это один из главных объектов, строящихся в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии. Новое здание строят в центре, в границах улиц Советской, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенга.

По проекту в театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также построена летняя фестивальная площадка.

Стоимость строительства объекта составляет порядка 3 млрд.
Теги
строительство театр

Все новости

В Бурятии затянули строительство еще одного дома для врачей и учителей
16.01.2025 в 10:28
Житель Бурятии добровольно распрощался с ружьем своего отца
16.01.2025 в 10:03
В Улан-Удэ девушку обманули при получении кредита
16.01.2025 в 10:01
В некоторых районах Улан-Удэ сегодня отключат электричество
16.01.2025 в 09:54
Участок в мкр Восточный в Улан-Удэ затопило водой
16.01.2025 в 09:43
Владимир Павлов почтил память выдающегося руководителя Бурятии
16.01.2025 в 09:39
В Бурятии семьям военнослужащих помогут не замерзнуть зимой
16.01.2025 в 09:23
Театр «Байкал» в Улан-Удэ будут строить китайцы
16.01.2025 в 09:19
Суперворюга
16.01.2025 в 09:00
Завещание и наследственный договор
16.01.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

Читайте также
В Бурятии затянули строительство еще одного дома для врачей и учителей
Заказчик и подрядчик получили прокурорские представления
16.01.2025 в 10:28
В некоторых районах Улан-Удэ сегодня отключат электричество
Это связано с ремонтом электросетей и перераспределения нагрузок
16.01.2025 в 09:54
Владимир Павлов почтил память выдающегося руководителя Бурятии
Председатель Народного Хурала возложил цветы к бюсту Андрея Модогоева
16.01.2025 в 09:39
В Бурятии семьям военнослужащих помогут не замерзнуть зимой
Помощь по обеспечению дровами организовали лесники района
16.01.2025 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru