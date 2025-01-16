Общество 16.01.2025 в 09:23
В Бурятии семьям военнослужащих помогут не замерзнуть зимой
Помощь по обеспечению дровами организовали лесники района
Текст: Кокорина Елена
Семьям военнослужащих в Бичурском районе Бурятии, мужья и отцы которых являются участниками СВО, помогли запастись на зиму дровами. Помощь организовали сотрудники Бичурского лесничества.
Адресная помощь оказана матери троих сыновей, находящихся на спецоперации и семье воина, который сейчас проходит лечении в госпитале.
- Лесничество, Агентство лесного хозяйства республики и семьи военнослужащих выражают глубокую благодарность Алексею Петрову, Галушину Александру, Кавизину Олегу и Разуваеву Дмитрию, обеспечивающих заготовку и доставку дров, - сообщили в группе Бичурского района.
Фото: телеграмм-канал Бичурского района