В Бурятии семьям военнослужащих помогут не замерзнуть зимой

Семьям военнослужащих в Бичурском районе Бурятии, мужья и отцы которых являются участниками СВО, помогли запастись на зиму дровами. Помощь организовали сотрудники Бичурского лесничества.

Адресная помощь оказана матери троих сыновей, находящихся на спецоперации и семье воина, который сейчас проходит лечении в госпитале.

- Лесничество, Агентство лесного хозяйства республики и семьи военнослужащих выражают глубокую благодарность Алексею Петрову, Галушину Александру, Кавизину Олегу и Разуваеву Дмитрию, обеспечивающих заготовку и доставку дров, - сообщили в группе Бичурского района.

Фото: телеграмм-канал Бичурского района